У рейтингу партій відбулися зміни: за кого проголосують українці

За даними опитування, лідирує партія "Слуга народу", яку готові підтримати 19,7% серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором. З початку місяця рейтинг президентської партії зріс в межах помилки вибірки (з 18,6%).

За партію "Європейська солідарність" готові проголосувати 16,2% респондентів (на початку місяця - 15,2%).

Партія "Опозиційна платформа - За життя" опустилася на третю позицію - 14,2% (на початку лютого - 18,9%).

За партію "Батьківщина" готові голосувати - 12,0% (на початку місяця - 12,2%).

Партію "Українська стратегія Гройсмана" - підтримують 5,1% респондентів, Радикальну партію - 4,9%, партію "Сила і честь" - 4,4%, партію "Свобода" - 3,8%, партію Євгенія Мураєва "Наші" - 3,5%, партію "Голос" - 3,3%, партію "УДАР" - 3,2%, партію Шарія - 3,2%, "За майбутнє" - 2,8%, "Народний фронт" - 1,9%.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 22-23 лютого 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.