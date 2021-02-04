Рейтинг партій: які політсили пройдуть в Раду

Президентська партія "Слуга народу" втратила позиції і більше не лідирує в рейтингу

Якби вибори до Верховної ради проходили на початку лютого 2021 року, то 5%-ий бар'єр з високою ймовірністю подолали б чотири партії. Ці політсили і зараз представлені в парламенті.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Лідирують партії "Опозиційна платформа - За життя", яку готову підтримати 18,9% серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором (на початку січня - 17,4%), а також "Слуга народу" - 18,6%. За останній місяць рейтинг президентської партії знизився (з 21,6%).

За партію "Європейська солідарність" готові проголосувати 15,2% (місяць тому - 17,4%), за партію "Батьківщина" - 12,2% (місяць тому - 10,9%).

Крім того, готові голосувати за партію "Українська стратегія Гройсмана" - 4,8% респондентів, Радикальну партію - 4,7%, партію "Сила і честь" - 4,5%, "За майбутнє"- 4,4%, партію "Голос" - 3,5%, партію Шарія - 3,4%, партію "Свобода" - 3,1%, партію УДАР Віталія Кличка - 2,4 %, "Наш край" - 1,4%.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 2-3 лютого 2021 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби президентські вибори відбулися на початку лютого 2021 року, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський - 21,2%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, президентський рейтинг в кінці січня - початку лютого 2021 року очолює Володимир Зеленський, за якого готові проголосувати 22% українців.