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У рейтингу партій відбулися зміни: за кого проголосують українці

Новость на русском → Київ, Середа 24 лютого 2021 11:55
У рейтингу партій відбулися зміни: за кого проголосують українці Фото: Рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Якби вибори до Верховної ради проходили наприкінці лютого 2021 року, то 5%-ий бар'єр з високою ймовірністю подолали б чотири парламентські партії. З початку місяця у рейтингу відбулися певні зміни.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, лідирує партія "Слуга народу", яку готові підтримати 19,7% серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором. З початку місяця рейтинг президентської партії зріс в межах помилки вибірки (з 18,6%).

За партію "Європейська солідарність" готові проголосувати 16,2% респондентів (на початку місяця - 15,2%).

Партія "Опозиційна платформа - За життя" опустилася на третю позицію - 14,2% (на початку лютого - 18,9%).

За партію "Батьківщина" готові голосувати - 12,0% (на початку місяця - 12,2%).

У рейтингу партій відбулися зміни: за кого проголосують українці

Партію "Українська стратегія Гройсмана" - підтримують 5,1% респондентів, Радикальну партію - 4,9%, партію "Сила і честь" - 4,4%, партію "Свобода" - 3,8%, партію Євгенія Мураєва "Наші" - 3,5%, партію "Голос" - 3,3%, партію "УДАР" - 3,2%, партію Шарія - 3,2%, "За майбутнє" - 2,8%, "Народний фронт" - 1,9%.

У рейтингу партій відбулися зміни: за кого проголосують українці

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 22-23 лютого 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на початку лютого 2021 року лідирували партії "Опозиційна платформа - За життя", яку готові підтримати 18,9% серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором, "Слуга народу" - 18,6%. За партію "Європейська солідарність" готові проголосувати 15,2%, за партію "Батьківщина" - 12,2% респондентів.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, якби вибори до Верховної ради проходили на початку лютого 2021 року, то 5%-ий бар'єр подолали б чотири партії. Це політичні сили, які вже представлені в парламенті.

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