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В рейтинге партий произошли изменения: за кого проголосуют украинцы

Новина українською → Киев, Среда 24 февраля 2021 11:55
В рейтинге партий произошли изменения: за кого проголосуют украинцы Фото: Рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Если бы выборы в Верховную раду проходили в конце февраля 2021 года, то 5%-ный барьер с высокой вероятностью преодолели бы четыре парламентские партии. С начала месяца в рейтинге произошли определенные изменения.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, лидирует партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 19,7% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором. С начала месяца рейтинг президентской партии вырос в пределах ошибки выборки (с 18,6%).

За партию "Европейская солидарность" готовы проголосовать 16,2% респондентов (в начале месяца - 15,2%).

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" опустилась на третью позицию - 14,2% (в начале февраля - 18,9%).

За партию "Батькивщина" готовы голосовать - 12,0% (в начале месяца - 12,2%).

В рейтинге партий произошли изменения: за кого проголосуют украинцы

Партию "Украинская стратегия Гройсмана" - поддерживают 5,1% респондентов, Радикальную партию - 4,9%, партию "Сила и честь" - 4,4%, партию "Свобода" - 3,8%, партию Евгения Мураева "Наши" - 3,5%, партию "Голос" - 3,3% , партию "УДАР" - 3,2%, партию Шария - 3,2%, "За майбутне" - 2,8%, "Народный фронт" - 1,9%.

В рейтинге партий произошли изменения: за кого проголосуют украинцы

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 22-23 февраля 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в начале февраля 2021 года лидировали партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которую готовы поддержать 18,9% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором, "Слуга народа" - 18,6%. За партию "Европейская солидарность" готовы проголосовать 15,2%, за партию "Батькивщина" - 12,2% респондентов.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, если бы выборы в Верховную раду проходили в начале февраля 2021 года, то 5%-ный барьер преодолели бы четыре партии. Это политические силы, которые уже представлены в парламенте.

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