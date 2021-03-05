Рейтинг Зеленського зріс за останні два місяці, але більшість йому не довіряють

Дані КМІС свідчать, що рівень довіри до Зеленського значно зріс за останні два місяці. У грудні 2020 року йому довіряли 32,8% респондентів (баланс становив -26,8%), у січні - 35,6% українців (баланс - 24,0%).

Зеленський також очолює президентський рейтинг, але його підтримка залежить від списку суперників. За першим варіантом його готові підтримати 25,3% серед респондентів, які визначилися зі своїм вибором. Друге-третє місця ділять Юрій Бойко (14,7%) і Петро Порошенко (14%). Різниця в підтримці цих кандидатів у межах похибки. Далі йде Юлія Тимошенко (11,9%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

У списку Б, порівняно зі списком А, відсутній Віктор Медведчук. У цьому випадку також найбільш підтримку має Зеленський, якого підтримали б 24% респондентів, які визначилися з вибором. На другому-третьому місцях - Бойко (16,7%) і Порошенко (14%). Різниця в підтримці цих кандидатів у межах похибки. Далі йде Тимошенко (12,6%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 23 лютого до 1 березня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1207 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9%.