UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Рейтинг Зеленского вырос за последние два месяца, но большинство ему не доверяют

Автор: Александр Белоус

В конце февраля 2021 года президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяли 39,5% украинцев, не доверяли - 54,3% респондентов. Баланс доверия-недоверия составлял -14,7%.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Данные КМИС свидетельствуют, что уровень доверия к Зеленского значительно вырос за последние два месяца. В декабре 2020 года ему доверяли 32,8% респондентов (баланс составлял -26,8%), в январе - 35,6% украинцев (баланс - 24,0%).

Зеленский также возглавляет президентский рейтинг, но его поддержка зависит от списка соперников. В первом варианте его готовы поддержать 25,3% среди респондентов, которые определились со своим выбором. Второе-третье места делят Юрий Бойко (14,7%) и Петр Порошенко (14%). Разница в поддержке этих кандидатов в пределах погрешности. Далее идет Юлия Тимошенко (11,9%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

В список Б, по сравнению со списком А, отсутствует Виктор Медведчук. В этом случае также самую большую поддержку имеет Зеленский, которого поддержали бы 24% респондентов, которые определились с выбором. На втором-третьем местах - Бойко (16,7%) и Порошенко (14%). Разница в поддержке этих кандидатов в пределах погрешности. Далее идет Тимошенко (12,6%). Другие кандидаты имеют низкую поддержку.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 23 февраля до 1 марта 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРІ) опрошено 1207 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы президентские выборы состоялись в начале марта 2021 года, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 22,5%. В конце февраля его поддерживали 23,1% украинцев.

Отметим, по данным опроса КМИС и СОЦИС, если бы президентские выборы проходили в середине февраля 2021 года, больше всего голосов получили два кандидата - Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Во втором туре побеждает действующий президент.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир Зеленскийрейтингопрос
Читайте также
Рейтинг партий: за кого проголосуют украинцы в начале марта
Украинцы назвали ответственных за своевременную вакцинацию от COVID-19
Прогноз погоды