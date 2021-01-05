Президентський рейтинг: кого підтримують українці на початку 2021 року

За Зеленського віддадуть голоси близько 25% виборців

Якби президентські вибори відбулися на початку січня 2021 року, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський. Чинного президента підтримали б 26,2% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, за Юрія Бойка проголосували б 16,6% респондентів, за Петра Порошенка 13,3%, за Юрія Бойка - 16,6%, за Юлію Тимошенко - 10,5%, за Ігоря Смешка - 6,4%, за Володимира Гройсмана - 6,1%, за Олега Ляшка - 4,7%, за Сергія Притулу - 4,1%, за Олега Тягнибока - 2,6%, за Віталія Кличка - 2,3%. Рейтинг інших кандидатів не більше 2%.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 2-4 січня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Як свідчать дані опитування КМІС, в кінці грудня 2020 року на президентських виборах найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський - 27%.

Нагадаємо, за даними опитування групи "Рейтинг", якби президентські вибори відбулися в середині грудня 2020 року, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський. Чинного президента підтримали б 26,5% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.