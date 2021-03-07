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Річки зникають, а водосховища висихають: опублікована карта вододефіциту Криму

Новость на русском → Крим, Неділя 07 березня 2021 13:35
Річки зникають, а водосховища висихають: опублікована карта вододефіциту Криму Фото: людина біля водосховища (obozrevatel.com)
Автор: Андрій Василюк

В окупованому Криму спостерігається складна ситуація з запасами води: річки обміліли й пересихають, а деякі водосховища вже пересохли.

Про це йдеться в матеріалі проекту Крим.Реалії, який моніторить ситуацію з водою на окупованому півострові.

Згідно з опублікованою картою, Загорське і Сімферопольське водосховище вже пересохли. А в Партизанському, Чорноріченському, Балановському, Тайганському водосховищах спостерігається критично низький обсяг води.

У цілому, на цей час, близько десятка водосховищ або обміліли, або зовсім без води.

Річки зникають, а водосховища висихають: опублікована карта вододефіциту КримуРічки зникають, а водосховища висихають: опублікована карта вододефіциту КримуФото: "Крим.Реалії"

Раніше повідомлялося, на території окупованого Криму повністю виснажені два водосховища, а ще одне - на межі висихання. Через дефіцит води Ялта і Алушта перейшли на графік подачі води.

Також РБК-Україна писало, що представник президента України запропонував добудувати дамбу на Кримському каналі, щоб виключити можливість поставок води в Крим до його деокупації.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що проблеми з водопостачанням Криму пов'язані з тим, що Російська Федерація довела його "до ручки". І будь-які скарги Москви з цього питання абсолютно безперспективні.

Також раніше Україна запропонувала НАТО небо біля Криму для повітряних операцій.

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