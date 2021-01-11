Кулеба про водопостачання Криму: це Росія довела його "до ручки"

Проблеми з водопостачанням окупованого Криму пов'язані з тим, що Російська Федерація довела його "до ручки". Будь-які звернення Москви до міжнародних інстанцій з цього питання абсолютно безперспективні.

Про це в інтерв'ю "Обозревателю" розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він нагадав, що, за міжнародним правом відповідальність за ситуацію в Криму несе країна-окупант.

"Україна не несе відповідальності за проблеми з водопостачанням в АР Крим та місті Севастополь. Спроби Росії перетворити це на українську проблему, звинувачувати нас в "геноциді", звертатися до ООН, абсолютно безперспективні", - зазначив міністр.

Кулеба підкреслив, що Росія тільки створює інформаційний шум, намагаючись звинуватити всіх.

"Це Росія довела Крим до ручки і створила там проблеми з водопостачанням. Україна буде розглядати його відновлення виключно в контексті деокупації півострова", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Криму пересохло водосховище, яке забезпечувало водою жителів Сімферополя.

Проблеми з водопостачанням Криму почалися після його окупації, так як Україна у 2014 році перекрила Північно-Кримський канал. Через майже сім років проблема загострилася настільки, що воду в окупованих містах подають по годинах.

При цьому в українському уряді не виключають гуманітарні поставки води в цистернах за рішенням ООН і Червоного Хреста.