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Реки исчезают, а водохранилища высыхают: опубликована карта вододефицита Крыма

Новина українською → Крым, Воскресенье 07 марта 2021 13:35
Реки исчезают, а водохранилища высыхают: опубликована карта вододефицита Крыма Фото: человек у водохранилища (obozrevatel.com)
Автор: Андрей Василюк

В оккупированном Крыму наблюдается сложная ситуация с запасами воды: реки обмеливают и пересыхают, а некоторые водохранилища уже пересохли.

Об этом говорится в материале проекта Крым.Реалии, который мониторит ситуацию с водой на оккупированном полуострове.

Согласно опубликованной карте, Загорское и Симферопольское водохранилища пересохли. А в Партизанском, Чернореченском, Балановском, Тайганском водохранилищах наблюдается критически низкий объем воды.

В целом, на данный момент, около десятка водохранилищ или обмелели, или совсем истощены.

Реки исчезают, а водохранилища высыхают: опубликована карта вододефицита КрымаРеки исчезают, а водохранилища высыхают: опубликована карта вододефицита КрымаФото: "Крым.Реалии"

Ранее сообщалось, на территории оккупированного Крыма полностью истощены два водохранилища, а еще одно - на грани высыхания. Из-за дефицита воды Ялта и Алушта перешли на график подачи воды.

Также РБК-Украина писало, что представитель президента Украины предложил достроить дамбу на Крымском канале, чтобы исключить возможность поставок воды в Крым до его деоккупации.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проблемы с водоснабжением Крыма связаны с тем, что Российская Федерация довела его "до ручки". И любые жалобы Москвы по этому вопросу абсолютно бесперспективны.

Также ранее Украина предложила НАТО небо возле Крыма для воздушных операций.

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