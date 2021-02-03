Рада збільшила штрафи за порушення пожежної безпеки до 6 тисяч гривень

В Україні штрафи за порушення пожежної безпеки збільшать до майже 6 тисяч гривень. Верховна рада прийняла в другому читанні відповідний законопроект №3755.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

За документ проголосували 315 нардепів.

За порушення вимог щодо технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергообладнання суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії каратимуть попередженням або штрафом для громадян і працівників від 1700 до 3400 гривень, а для посадових осіб - від 3400 до 5100 гривень.

На цей час штрафи за такі порушення складають від 17 до 170 гривень.

Розмір штрафу за порушення встановлених на залізничному, морському і річковому транспорті правил пожежної безпеки для громадян становитиме від 1700 до 3400 гривень, а для посадових осіб - від 3400 до 5100 гривень.

А за таке порушення на повітряному транспорті розмір стягнення складе від 2550 до 4250 гривень для громадян та від 4250 до 5950 гривень - для посадових осіб.

Крім того, порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, а також використання пожтехніки та засобів пожежогасіння не за призначенням загрожує попередженням або штрафом для громадян від 1700 до 3400 гривень і для посадових осіб - від 3400 до 5100 гривень.

Зараз ці порушення караються попередженням або накладенням штрафу на громадян від 8,5 до 119 гривень і на посадових осіб - від 34 до 170 гривень.

Карати будуть і за початок роботи новоутворених підприємств або використання бізнесом об'єктів нерухомості без зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожбезпеки, для яких така декларація є обов'язковою. Це тягне за собою штраф для громадян-підприємців і посадових осіб - від 1700 до 5100 гривень.

До другого читання з документа прибрали перехідний період по введенню закону в дію. Раніше він становив три місяці.

Нагадаємо, в середині грудня нардепи прийняли цей закон за основу.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада взялася за підвищення штрафів за порушення пожежної безпеки. Відповідний законопроект №4157 ВР схвалила за основу.