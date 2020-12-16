Штрафи за порушення пожежної безпеки хочуть збільшити до 6 тисяч гривень

В Україні штрафи за порушення пожежної безпеки хочуть збільшити до майже 6 тисяч гривень. Народні депутати підтримали за основу відповідний законопроект №3755.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Верховної ради.

За документ проголосували 324 нардепи.

За порушення вимог з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергообладнання суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання та споживачів електроенергії хочуть карати попередженням або штрафом для громадян і працівників від 1700 до 3400 гривень, а для посадових осіб - від 3400 до 5100 гривень. Зараз штрафи за такі порушення становлять від 17 до 170 гривень.

Порушення встановлених на залізничному, морському і річковому транспорті правил пожежної безпеки для громадян загрожуватиме штрафом від 1700 до 3400 гривень, для посадовців - від 3400 до 5100 гривень.

А за таке порушення на повітряному транспорті штрафи хочуть встановити на рівні від 2550 до 4250 гривень для громадян, та від 4250 до 5950 гривень - для посадовців.

За порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, а також використання пожтехніки та засобів пожежогасіння не за призначенням може загрожувати попередженням або штрафом для громадян від 1700 до 3400 гривень і для посадовців - від 3400 до 5100 гривень.

Зараз ці порушення караються попередженням або накладенням штрафу на громадян від 8,5 до 119 гривень і на посадовців - від 34 до 170 гривень.

Нагадаємо, на початку жовтня комітет з питань екологічної політики рекомендував ВР підвищити штрафи за порушення пожежної безпеки. Відповідний законопроект №4157 рекомендували прийняти за основу.

Як писало РБК-Україна, Раді також рекомендували остаточно встановити відповідальність за випалювання трави і підпали лісів.