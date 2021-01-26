Штрафи за порушення пожежної безпеки можуть зрости до 10 тисяч гривень

Верховна рада взялася за підвищення штрафів за порушення пожежної безпеки. Відповідний законопроект №4157 ВР схвалила за основу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

За нього проголосували 265 депутатів.

Штрафувати будуть за порушення встановлених законодавством вимог техногенної та пожежної безпеки, зокрема, використання протипожежної, аварійно-рятувальної та іншої спеціальної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням.

Розміри штрафів

Закон пропонує штраф для громадян у розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних податком мінімумів доходів (510-1700 грн) і для посадових осіб, а також фізичних осіб-підприємців - від 50 до 200 НМДГ (850-3400 грн).

Зараз же штраф для громадян складає від 8,5 до 119 грн, а для посадових осіб - від 34 до 170 гривень.

За госпдіяльність без декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства у сфері пожбезпеки бізнес хочуть штрафувати на суму від 150 до 200 НМДГ (2550-3400 грн), а це вдвічі вище діючих штрафів.

Завідомо неправдивий виклик аварійно-рятувального формування, поліції, екстреної медичної допомоги загрожує штрафом від 200 до 600 мінімумів (3400-10200 грн), замість штрафу від 51 до 119 грн.

Крім того, невиконання приписів, розпоряджень та постанов посадових осіб у сфері техногенної та пожежної безпеки, або створення перешкод для їх діяльності планують карати штрафом для громадян від 60 до 200 НМДГ (1020-3400 грн) і для посадових осіб і ФОП - від 100 до 500 НМДГ (1700-8500 грн).

Зараз штраф для громадян складає від 8,5 до 119 грн, а для посадових осіб - від 34 до 170 гривень.

Нагадаємо, на початку жовтня екологічний комітет рекомендував ВР схвалити цей законопроект.

Як писало РБК-Україна, 23 січня в Україні був державний траур через пожежу в Харкові. В результаті трагедії загинули 15 осіб.

Джерело РБК-Україна в правоохоронних органах повідомляло, що причиною пожежі стало коротке замикання у проводці.