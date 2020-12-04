Рада сьогодні розгляне закони про підтримку бізнесу на карантині і чекає Степанова

Сьогодні Верховна рада розгляне пакет законопроектів президента Володимира Зеленського про підтримку бізнесу під час карантину. Також парламент під час години запитань до уряду заслухає міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це йдеться в порядку денному Ради.

Зокрема, буде розглянуто законопроект закону №4429 про соціальну підтримку застрахованих осіб і суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, введених через COVID-19.

Також планується розглянути проект закону №4430 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період карантину.

Крім цього парламент розгляне законопроект №4431 про створення в складі державного бюджету фонду боротьби з COVID-19 і її наслідками на період дії карантину.

Ще один документ, який винесуть на в Раду - законопроект №4314. Він дозволить скоротити термін затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин і ліків проти коронавірусу.

Нагадаємо, 1 грудня народні депутати скоротили терміни розгляду законів про підтримку бізнесу на час карантину і включили до порядку денного законопроекти Зеленського.

Як повідомляв глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, закони про підтримку бізнесу під час карантину повинні набрати чинності до 9 грудня.