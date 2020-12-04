Рада сегодня рассмотрит законы о поддержке бизнеса на карантине и ждет Степанова

Сегодня Верховная рада рассмотрит пакет законопроектов президента Владимира Зеленского о поддержке бизнеса во время карантина. Также парламент во время часа вопросов к правительству заслушает министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом говорится в повестке дня Рады.

В частности, будет рассмотрен законопроект закона №4429 о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных из-за COVID-19.

Также планируется рассмотреть проект закона №4430 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по социальной поддержке налогоплательщиков на период карантина.

Кроме этого парламент рассмотрит законопроект №4431 о создании в составе государственного бюджета фонда борьбы с COVID-19 и ее последствиями на период действия карантина.

Еще один документ, который вынесут на в Раду - законопроект №4314. Он позволит сократить срок утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин и лекарств против коронавируса.

Напомним, 1 декабря народные депутаты сократили сроки рассмотрения законов о поддержке бизнеса на время карантина и включили в повестку дня законопроекты Зеленского.

Как сообщал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, законы о поддержке бизнеса во время карантина должны вступить в силу до 9 декабря.