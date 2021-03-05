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Рада подовжила кінцеві терміни установки лічильників газу для населення

Автор: Юлія Струк

В Україні продовжили кінцеві терміни установки лічильників споживачам природного газу. Їх продовжили до 1 січня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Верховної ради.

Народні депутати прийняли в другому читанні законопроект №4248-1. За документ проголосували 244 парламентарі.

Відзначимо, закон "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" передбачає введення 100% комерційного обліку природного газу.

Також документ передбачає, що встановлення лічильників газу контролює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

Передбачено, що НКРЕКП щоквартально публікуватиме на своєму офіційному сайті відомості про виконання суб'єктами господарювання, що розподіляють газ на відповідній території, обов'язків по встановленню лічильників.

Нагадаємо, за основу цей закон Рада прийняла в середині лютого.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві розвитку громад і територій напрацьовують зміни до законодавства, які дозволять отримати з держбюджету кошти для фінансування робіт по установці лічильників у тих будинках, де вони відсутні.

Так, у червні 2020 року в Міністерстві енергетики та захисту навколишнього середовища України обговорювали питання підвищення норми споживання газу для користувачів без лічильників.

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