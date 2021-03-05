Рада продлила конечные сроки установки счетчиков газа для населения

В Украине продлили конечные сроки установки счетчиков потребителям природного газа . Их продлили до 1 января 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Верховной рады.

Предусмотрено, что НКРЭКУ ежеквартально будет публиковать на своем официальном сайте сведения о выполнении субъектами хозяйствования, распределяющими газ на соответствующей территории, обязанностей по установлению счетчиков.

Также документ предусматривает, что установление счетчиков газа контролирует Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Напомним, за основу этот закон Рада приняла в середине февраля.

Как писало РБК-Украина, в Министерстве развития общин и территорий нарабатывают изменения в законодательство, которые позволят получить из госбюджета средства для финансирования работ по установке счетчиков в тех зданиях, где они отсутствуют.

Так, в июне 2020 года в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины обсуждали вопросы повышения нормы потребления газа для пользователей без счетчиков.