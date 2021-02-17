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Кінцеві терміни встановлення лічильників газу для населення хочуть подовжити

Новость на русском → Україна, Середа 17 лютого 2021 13:01
Кінцеві терміни встановлення лічильників газу для населення хочуть подовжити Фото: лічильник газу (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні кінцеві терміни встановлення лічильників споживачам природного газу можуть продовжити. Продовжити їх планують до 1 січня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Верховної ради.

Народні депутати схвалили за основу відповідний законопроект №4248-1. За документ проголосували 279 парламентаріїв.

Зазначимо, закон "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" передбачає запровадження 100% комерційного обліку природного газу.

Нагадаємо, раніше профільний комітет рекомендував ухвалити цей документ за основу.

Як писало РБК-Україна раніше, у Міністерстві розвитку громад та територій напрацьовують зміни в законодавство, які дозволять отримати з державного бюджету кошти для фінансування робіт зі встановлення лічильників. Йдеться про їх встановлення у тих будівлях, де вони відсутні.

Так, у червні 2020 року у Міністерстві енергетики та захисту довкілля України обговорювали питання підвищення норми споживання газу для користувачів без лічильників.

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