Кінцеві терміни встановлення лічильників газу для населення хочуть подовжити
В Україні кінцеві терміни встановлення лічильників споживачам природного газу можуть продовжити. Продовжити їх планують до 1 січня 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Верховної ради.
Народні депутати схвалили за основу відповідний законопроект №4248-1. За документ проголосували 279 парламентаріїв.
Зазначимо, закон "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" передбачає запровадження 100% комерційного обліку природного газу.
Нагадаємо, раніше профільний комітет рекомендував ухвалити цей документ за основу.
Як писало РБК-Україна раніше, у Міністерстві розвитку громад та територій напрацьовують зміни в законодавство, які дозволять отримати з державного бюджету кошти для фінансування робіт зі встановлення лічильників. Йдеться про їх встановлення у тих будівлях, де вони відсутні.
Так, у червні 2020 року у Міністерстві енергетики та захисту довкілля України обговорювали питання підвищення норми споживання газу для користувачів без лічильників.