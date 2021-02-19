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Рада відправила на доопрацювання закон про штрафи за завищені платіжки

Автор: Юлія Струк

Верховна рада не змогла ввести штрафи для постачальників комунальних послуг за завищені суми в платіжках. Відповідний законопроект №3097 відправили на повторне перше читання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За таке рішення проголосували 247 парламентаріїв.

Документ передбачає, що в разі доведення судом або в позасудовому порядку неправдивих даних у платіжках комунальникам доведеться відшкодувати незаконні нарахування в десятикратному розмірі.

Нагадаємо, Державна служба статистики України повідомляла, що нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в грудні 2020 року склали 28,0 млрд грн. Це на 26,7% більше, ніж в листопаді (22,1 млрд грн).

Як писало РБК-Україна, глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що субсидій вистачить на всіх, хто в них потребує. Зараз їх отримують 5 мільйонів домогосподарств.

Прем'єр підкреслював, що фінансування призначених в січні субсидій проведено 1 лютого в повному обсязі 5 млрд гривень. За його словами, в наступному місяці потреба в них очікується на 1,5-2 млрд гривень менше.

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