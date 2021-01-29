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Нарахування за комуналку за місяць зросли ще на чверть

Новость на русском → П'ятниця 29 січня 2021 15:00
Нарахування за комуналку за місяць зросли ще на чверть Фото: платіжка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За грудень українці отримали платіжки з новими сумами і наростили борги на 7,5 млрд гривень

Нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в грудні 2020 року становили 28,0 млрд грн. Це на 26,7% більше, ніж у листопаді (22,1 млрд грн).

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Нарахування за комуналку за місяць зросли ще на чверть

За даними статистичного відомства, у грудні 2020 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 20,3 млрд (72,6% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення по сплаті за житлово-комунальні послуги на кінець листопада 2020 року склала 73,6 млрд грн, що на 7,5 млрд грн більше, ніж місяцем раніше (66,1 млрд грн).

За даними статистичного відомства, за станом на 31 грудня заборгованість населення за постачання та розподіл природного газу склав 31,5 млрд грн, за постачання теплової енергії та гарячої води - 24,1 млрд грн, за постачання і розподіл електричної енергії - 6,1 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення - 5,7 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком - 5,1 млрд грн, за надання послуг із вивезення побутових відходів - 1,1 млрд грн

Нагадаємо, найбільшою статтею споживчих витрат домогосподарств України у ІІІ кварталі 2020 року були продукти харчування і безалкогольні напої - 42,0%. Далі йдуть житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива - 11,9%.

Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС, лише 12% українців вважають можливим зниження тарифів 2021 році.

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