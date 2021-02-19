Рада отправила на доработку закон о штрафах за завышенные платежки

Верховная рада не смогла ввести штрафы для поставщиков коммунальных услуг за завышенные суммы в платежках. Соответсвующий законопроект №3097 отправили на повторное первое чтение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За такое решение проголосовали 247 парламентариев. Документ предусматривает, что в случае доказательства судом или во внесудебном порядке неправдивых данных в платежках коммунальщикам придется возместить незаконные начисления в десятикратном размере.

Напомним, Государственная служба статистики Украины сообщала, что начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в декабре 2020 года составили 28,0 млрд грн. Это на 26,7% больше, чем в ноябре (22,1 млрд грн).

Как писало РБК-Украина, глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что субсидий хватит на всех, кто в них нуждается. Сейчас их получают 5 миллионов домохозяйств.

Премьер подчеркивал, что финансирование назначенных в январе субсидий проведено 1 февраля в полном объеме 5 млрд гривен. По его словам, в следующем месяце потребность в них ожидается на 1,5-2 млрд гривен меньше.