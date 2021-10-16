На шляху до піку. "Червона" зона розширюється, обмежень карантину буде більше

"Червона" зона

З 15 жовтня "червона" зона введена в Херсонській області, з 18 жовтня в неї потрапляють також Донецька, Дніпропетровська, Одеська та Запорізька області.

У цій зоні забороняється робота закладів громадського харчування, кінотеатрів, театрів, ТРЦ, ринків, під забороною також і масові заходи. Дозволяється робота продуктових магазинів, АЗС, пошти, банків, аптек і ветклінік. Разом з тим, всіх обмежень можна уникнути за умови 100%-ої вакцинації двома дозами.

Що стосується транспорту, його робота регулюється місцевими огранами влади. Зокрема, в Запоріжжі ще до введення "червоної" зони було вирішено, що при попаданні в неї міський транспорт буде тільки для вакцинованих (альтернатива - ПЛР-тест або довідка з роботи).

Транспорт для COVID-безпечних

З 21 жовтня Кабмін вводить нові обмеження для міжобласного транспорту (літаки, поїзди, автобуси). Так, вже з четверга всі пасажири і водії повинні бути вакциновані або надати негативний ПЛР-тест або тест на антиген. Важливо відзначити, що при переїзді з "жовтої" зони в "жовту" достатнього однієї дози вакцини, а ось для поїздки в "червону" зону потрібен повний курс (дві дози). Ці вимоги не поширюються на дітей.

Школи на канікули

Школам України рекомендували піти на канікули на тиждень раніше - з 18 жовтня, а не з 25, як планувалося раніше. З цією ініціативою виступив МОЗ, крім того, у відомстві не виключають, що канікули можуть затягнутися.

Разом з тим, рішення про канікули приймаються безпосередньо на місцях і, зокрема, Київ повідомив, що відправить школярів на канікули за планом - з 25 жовтня.

Коли пік і чого чекати

Як повідомив секретар РНБО Олексій Данилов, пік коронавірусу в Україні очікується вже наприкінці жовтня-на початку листопада (20 жовтня-5 листопада).

У НАН прогнозували, що вже на цьому тижні можуть бути рекордні значення кількості нових захворювань, але цьому, ймовірно, завадять довгі вихідні, які традиційно призводять до зменшення кількості офіційних виразів.

"При збереженні поточних тенденцій можна очікувати досягнення показників весняної хвилі за 1-2 тижні", - йдеться в прогнозі НАН.

Крім того, вчені очікують, що до кінця місяця число нових випадків коронавірусу на добу може наблизиться до 21 тисячі.

Про погіршення ситуації повідомляють і в KSE, за їхніми даними Україна наближається до історичного максимуму. Так, вже на цьому тижні був зафіксований 471 летальний випадок, тоді як максимум за цим показником був 481 випадок за добу.