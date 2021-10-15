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Локдаун не для всіх. Як уникнути обмежень в "червоній" зоні

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Україна, П'ятниця 15 жовтня 2021 18:53
Локдаун не для всіх. Як уникнути обмежень в "червоній" зоні Фото: карантин в Україні (РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

У "червоній" зоні карантину в Україні вводяться обмеження подібно до тих, які діяли під час локдауну. Однак, цього разу цих обмежень можна уникнути, пройшовши повний курс вакцинації.

Детальніше про те, які обмеження вводяться в "червоній" зоні і як їх уникнути - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Хто в "червоній" зоні і що заборонено

З 15 жовтня в "червоній" зоні знаходиться тільки Херсонська область. Але, вже з 18 жовтня таких областей стане п'ять, приєднаються до обмежень Одеська, Запорізька, Донецька та Дніпропетровська області.

У регіонах "червоної" зони забороняється робота кафе, ресторанів, ТРЦ, ринків, кінотеатрів, театрів, фітнес-центрів, навчальних закладів, крім дитячих садків і початкової школи. Дозволяється робота продуктових магазинів, АЗС, пошти, банків, аптек і ветклінік.

Обмежень можна уникнути: як?

Обмеження не будуть діяти в тих випадках, якщо 100% співробітників і відвідувачів закладів будуть повністю вакциновані і мати "зелений" COVID-сертифікат.

Що з транспортом

Для міського громадського транспорту додаткові обмеження не передбачені. Однак, місцева влада може їх вводити на свій розсуд. Що стосується міжобласного транспорту - його робота обмежується. Так, вже з 21 жовтня крім квитка і паспорта для проїзду в поїзді, літаку і автобусі буде потрібен COVID-сертифікат або ПЛР-тест, або тест на антиген.

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Локдаун не для всіх. Як уникнути обмежень в "червоній" зоні
Локдаун не для всіх. Як уникнути обмежень в "червоній" зоні
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