На пути к пику. "Красная" зона расширяется, ограничений карантина будет больше

"Красная" зона

С 15 октября "красная" зона введена в Херсонской области, с 18 октября в нее попадают также Донецкая, Днепропетровская, Одесская и Запорожская области.

В этой зоне запрещается работа общепита, кинотеатров, театров, ТРЦ, рынков, под запретом также и массовые мероприятия. Разрешается работа продуктовых магазинов, АЗС, почты, банков, аптек и ветклиник. Вместе с тем, всех ограничений можно избежать при условии 100%-ой вакцинации двумя дозами.

Что касается транспорта, его работа регулируется местными огранами власти. В частности, в Запорожье еще до введения "красной" зоны было решено, что при попадании в нее городской транспорт будет только для вакцинированных (альтернатива - ПЦР-тест или справка с работы).

Транспорт для COVID-безопасных

С 21 октября Кабмин вводит новые ограничения для межобластного транспорта (самолеты, поезда, автобусы). Так, уже с четверга все пассажиры и водители должны быть вакцинированы или предоставить негативный ПЦР-тест или тест на антиген. Важно отметить, что при переезде из "желтой" зоны в "желтую" достаточного одной дозы вакцины, а вот для поездки в "красную" зону нужен полный курс (две дозы). Эти требования не распространяются на детей.

Школы на каникулы

Школам Украины рекомендовали уйти на каникулы на неделю раньше - с 18 октября, а не с 25, как планировалось ранее. С этой инициативой выступил Минздрав, кроме того, в ведомстве не исключают, что каникулы могут затянуться.

Вместе с тем, решение о каникулах принимаются непосредственно на местах и, в частности, Киев сообщил, что отправит школьников на каникулы по плану - с 25 октября.

Когда пик и чего ждать

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, пик коронавируса в Украине ожидается уже в конце октября-начале ноября (20 октября-5 ноября).

В НАН прогнозировали, что уже на этой неделе могут быть рекордные значения количества новых заболеваний, но этому, вероятно, помешают длинные выходные, которые традиционно приводят к уменьшению количества официальных выражений.

"При сохранении текущих тенденций можно ожидать достижения показателей весенней волны за 1-2 недели", - говорится в прогнозе НАН.

Кроме того, ученые ожидают, что к концу месяца число новых случаев коронавируса в сутки может приблизится к 21 тысяче.

Об ухудшении ситуации сообщают и в KSE, по их данным Украина приближается к историческому максимуму. Так, уже на этой неделе был зафиксирован 471 летальный случай, тогда как максимум по этому показателю был 481 случай за сутки.