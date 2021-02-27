Протести в Києві: будівлю Офісу генпрокурора закидали фаєрами

Протестувальники, які прийшли сьогодні під Офіс генерального прокурора, закидали будівлю фаєрами. Мітингувальники вимагають звільнення активіста Сергія Стерненка та фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця події.
В результаті події ніхто не постраждав. Правоохоронці не затримували мітингувальників, які кидали фаєри в будівлю Офісу генпрокурора.
Як видно на фотографіях, фаєри потрапили на дах входу в будівлю Офісу генпрокурора, звідти йшов густий дим.
Протестувальники скандують: "Свободу Стерненку" та "Свободу політв'язням". Також учасники акції протесту вимагають відставки генпрокурора Ірини Венедіктової.
Фото: протест під Офісом генпрокурор (РБК-Україна)
Нагадаємо, спочатку протестувальники збиралися під Офісом президента, а вже звідти вони вирушили до Офісу генерального прокурора.
Як писало РБК-Україна, сьогоднішня акція стала продовженням протесту через засудження до 7 років в'язниці активіста Сергія Стерненка. У вівторок під Офісом президента сталися сутички між протестувальниками та силовиками.
Вирок активісту Сергію Стерненку оголосили 23 лютого. Суд визнав його винним у викраденні людини.