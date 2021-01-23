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Протести в -50, стрілянина і зіткнення: що відбувається на акціях за Навального

Новость на русском → Росія, Субота 23 січня 2021 10:40
Протести в -50, стрілянина і зіткнення: що відбувається на акціях за Навального Фото: протести в підтримку Навального
Автор: Игорь Литвиненко

У Росії тривають акції протесту на підтримку затриманого опозиціонера Олексія Навального. Між демонстрантами і силовиками спалахують сутички.

Детальніше про те, що відбувається на акціях, в матеріалі РБК-Україна.

Одні з найжорсткіших протистоянь між демонстрантами і силовиками зафіксовані у Владивостоці. Під час того, як силовики намагалися затримати групу протестувальників, між ними і демонстрантами зав'язалася бійка. На відео, опублікованих в мережі, чутні звуки пострілів.

Попри сильні морози до -50 градусів в Якутії люди вийшли на протести. Поліцейські вибірково затримують демонстрантів.

Протести в -50, стрілянина і зіткнення: що відбувається на акціях за Навального

Фото: протести в Якутії (twitter.com/YakutiaINFO)

В Новосибірську Слідчий комітет порушив кримінальну справу за закликів до масових заворушень. Затриманий 20-річний місцевий житель.

В Читі в стороні омонівців з боку протестувальників кинули димову шашку.

Протести в -50, стрілянина і зіткнення: що відбувається на акціях за Навального

Фото: протест в Читі (Чита.ру)

У Москві масові протести поки ще не почалися, проте вже є перший затриманий. На Пушкінській площі затримали чоловіка, який проводив одиночний пікет. Він стояв із плакатом "Я не боюся". Його доставили у відділення органу внутрішніх справ "Тверський".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що на протестах на підтримку Навального вже затримано близько 50 осіб.

Також повідомлялося, що деяких затриманих протестувальників на акціях на підтримку Навального били у відділеннях поліції.

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