Протести в -50, стрілянина і зіткнення: що відбувається на акціях за Навального

У Росії тривають акції протесту на підтримку затриманого опозиціонера Олексія Навального. Між демонстрантами і силовиками спалахують сутички.

Детальніше про те, що відбувається на акціях, в матеріалі РБК-Україна.

Одні з найжорсткіших протистоянь між демонстрантами і силовиками зафіксовані у Владивостоці. Під час того, як силовики намагалися затримати групу протестувальників, між ними і демонстрантами зав'язалася бійка. На відео, опублікованих в мережі, чутні звуки пострілів.

Розгін демонстрації у Владивостоці



Відео: місцевий штаб Навального pic.twitter.com/8dAQpnPu4A — ОВС-Інфо (@OvdInfo) January 23, 2021

Попри сильні морози до -50 градусів в Якутії люди вийшли на протести. Поліцейські вибірково затримують демонстрантів.

Фото: протести в Якутії (twitter.com/YakutiaINFO)

В Новосибірську Слідчий комітет порушив кримінальну справу за закликів до масових заворушень. Затриманий 20-річний місцевий житель.

В Читі в стороні омонівців з боку протестувальників кинули димову шашку.

Фото: протест в Читі (Чита.ру)

У Москві масові протести поки ще не почалися, проте вже є перший затриманий. На Пушкінській площі затримали чоловіка, який проводив одиночний пікет. Він стояв із плакатом "Я не боюся". Його доставили у відділення органу внутрішніх справ "Тверський".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що на протестах на підтримку Навального вже затримано близько 50 осіб.

Також повідомлялося, що деяких затриманих протестувальників на акціях на підтримку Навального били у відділеннях поліції.