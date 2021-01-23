Протести в -50, стрілянина і зіткнення: що відбувається на акціях за Навального
У Росії тривають акції протесту на підтримку затриманого опозиціонера Олексія Навального. Між демонстрантами і силовиками спалахують сутички.
Детальніше про те, що відбувається на акціях, в матеріалі РБК-Україна.
Одні з найжорсткіших протистоянь між демонстрантами і силовиками зафіксовані у Владивостоці. Під час того, як силовики намагалися затримати групу протестувальників, між ними і демонстрантами зав'язалася бійка. На відео, опублікованих в мережі, чутні звуки пострілів.
Розгін демонстрації у Владивостоці— ОВС-Інфо (@OvdInfo) January 23, 2021
Відео: місцевий штаб Навального pic.twitter.com/8dAQpnPu4A
Попри сильні морози до -50 градусів в Якутії люди вийшли на протести. Поліцейські вибірково затримують демонстрантів.
Фото: протести в Якутії (twitter.com/YakutiaINFO)
В Новосибірську Слідчий комітет порушив кримінальну справу за закликів до масових заворушень. Затриманий 20-річний місцевий житель.
В Читі в стороні омонівців з боку протестувальників кинули димову шашку.
Фото: протест в Читі (Чита.ру)
У Москві масові протести поки ще не почалися, проте вже є перший затриманий. На Пушкінській площі затримали чоловіка, який проводив одиночний пікет. Він стояв із плакатом "Я не боюся". Його доставили у відділення органу внутрішніх справ "Тверський".
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що на протестах на підтримку Навального вже затримано близько 50 осіб.
Також повідомлялося, що деяких затриманих протестувальників на акціях на підтримку Навального били у відділеннях поліції.