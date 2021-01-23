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Протесты в -50, стрельба и столкновения: что происходит на акциях за Навального

Новина українською → Россия, Суббота 23 января 2021 10:40
Протесты в -50, стрельба и столкновения: что происходит на акциях за Навального Фото: протесты в поддержку Навального
Автор: Игорь Литвиненко

В России продолжаются акции протеста в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. Между демонстрантами и силовиками вспыхивают столкновения.

Подробнее о том, что происходит на акциях, в материале РБК-Украина.

Одни из самых жестких противостояний между демонстрантами и силовиками зафиксированы во Владивостоке. Во время того, как силовики пытались задержать группу протестующих, между ними и демонстрантами завязалась драка. На видео, опубликованных в сети, слышны звуки выстрелов.

Несмотря на сильные морозы в -50 градусов в Якутии люди также вышли на протесты. Полицейские выборочно задерживают демонстрантов.

Протесты в -50, стрельба и столкновения: что происходит на акциях за Навального

Фото: протесты в Якутии (twitter.com/YakutiaINFO)

В Новосибирске Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за призывов к массовым беспорядкам. Задержан 20-летний местный житель.

В Чите в стороне омоновцев со стороны протестующих кинули дымовую шашку.

Протесты в -50, стрельба и столкновения: что происходит на акциях за Навального

Фото: протест в Чите (Чита.ру)

В Москве массовые протесты пока еще не начались, однако уже есть первый задержанный. На Пушкинской площади задержали мужчину, который проводил одиночный пикет. Он стоял с плакатом "Я не боюсь". Его доставили в отделение органа внутренних дел "Тверской".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что на протестах в поддержку Навального уже задержаны около 50 человек.

Также сообщалось, что некоторых задержанных протестующих на акциях в поддержку Навального избивали в отделениях полиции.

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