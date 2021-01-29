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Суд відпустив Стерненка на поруки

Новость на русском → Одеса, П'ятниця 29 січня 2021 16:30
Суд відпустив Стерненка на поруки Фото: Сергій Стерненко (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Приморський районний суд Одеси вирішив змінити запобіжний захід активісту Сергію Стерненку. Активіста відпустили на поруки народному депутату.

Про це йшлося на засіданні суду.

Так, домашній арешт активіста було скасовано. Про це сказав суддя Приморського райсуду Одеси Сергій Кічмаренко.

"Клопотання захисту задовольнити", - говорить його рішення.

Суддя змінив запобіжний захід і віддав Стерненка на поруки депутату Роману Лозинському від партії "Голос".

За що судять Стерненка

У 2018 році на активіста стався збройний напад. За його словами, двоє чоловіків напали на нього, коли він йшов з дівчиною додому. Стерненко захищався ножем та сильно поранив одного з нападників. Від отриманих поранень чоловік помер.

Активіст наполягає, що це була самооборона, однак правоохоронці повідомили йому про підозру у навмисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) та незаконному носінні холодної зброї (ч. 2 ст. 263 КК України). Водночас захист Стерненка стверджує, що ніж, яким він оборонявся, не є холодною зброєю та перебуває у вільному продажі.

Нагадаємо, в середині грудня Стерненка відправили під нічний домашній арешт. Тоді Приморський райсуд Одеси задовольнив клопотання прокурора.

Крім того, активіст заявляв, що прокуратура хотіла відправити його в СІЗО.

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