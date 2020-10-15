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Наближаються до рекорду: у Сумах найбільше хворих на 100 тисяч населення

Новость на русском → Суми, Четвер 15 жовтня 2020 19:44
Наближаються до рекорду: у Сумах найбільше хворих на 100 тисяч населення Фото: медпрацівник (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Суми наближаються до рекорду за рівнем захворюваності на коронавірус. У місті близько 1000 хворих на 100 тисяч населення.

Таку заяву зробив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За словами Ляшка, станом на сьогодні рівень захворюваності на COVID-19 у Сумах складає 954 хворих на 100 тисяч населення.

Водночас рівень захворюваності в Івано-Франківську та Тернополі знаходиться близько до помаранчевого. Ляшко сподівається, що дотримання протиепідемічних заходів допоможе повернути ці обласні центри у "помаранчеву зону" карантину.

Нагадаємо, на початку тижня Суми потрапили до "червоної зони" карантину. Тоді разом з Сумами у "червону зону" потрапило і місто Канів.

Крім того, на сьогоднішньому засідання Держкомісія ТЕБ та НС вирішила залишити Суми у "червоній зоні" карантину ще на 2 тижні.

До "червоної зони" сьогодні також потрапив Харків.

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