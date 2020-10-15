ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Приближаются к рекорду: в Сумах больше всего больных на 100 тысяч населения

Новина українською → Сумы, Четверг 15 октября 2020 19:44
Приближаются к рекорду: в Сумах больше всего больных на 100 тысяч населения Фото: медработник (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сумы приближаются к рекорду по уровню заболеваемости коронавирусом. В городе около 1000 больных на 100 тысяч населения.

Такое заявление сделал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По словам Ляшко, по состоянию на сегодня уровень заболеваемости на COVID-19 в Сумах составляет 954 больных на 100 тысяч населения.

В то же время уровень заболеваемости в Ивано-Франковске и Тернополе находится близко к оранжевому. Ляшко надеется, что соблюдение противоэпидемических мер поможет вернуть эти областные центры в "оранжевую зону" карантина.

Напомним, в начале неделе Сумы попали в "красную зону" карантина. Тогда вместе с Сумами в "красную зону" попал и город Канев.

Кроме того, на сегодняшнем заседании Госкомиссия ТЭБ и ЧС решила оставить Сумы в "красной зоне" карантина еще на 2 недели.

В "красную зону" сегодня также попал Харьков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Сумы карантин Виктор Ляшко Коронавирус
NEWS
"Красную зону" карантина расширили до восьми облцентров
Андрей Козловскийредактор ленты новостей "Красную зону" карантина расширили до восьми облцентров
DAILY
Пожизненное для коррупционеров: стоит ли власти спрашивать народ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Пожизненное для коррупционеров: стоит ли власти спрашивать народ