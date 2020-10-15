ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Харків та частина області буде у "червоній зоні"

Новость на русском → Харків, Четвер 15 жовтня 2020 18:47
Харків та частина області буде у "червоній зоні" Фото: медпрацівник (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Маріанна Присяжнюк

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила відправити Харків у "червону зону" карантину. Також у "червону зону" потрапила частина Харківської області.

Про це заявив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер в Telegram-каналі.

Разом з Харковом до "червоної зони" карантину потрапив Люботин, а також Богодухівський, Лозівський та Первомайський райони.

У цих містах та районах буде заборонено роботу кафе, ресторанів, торгових центрів та розважальних закладів, а також відвідування навчальних закладів. Також зупинити роботу повинен громадський транспорт.

Обмеження набудуть чинності у понеділок, 19 жовтня.

Оновлено: у Харківській міськраді поки не вирішили, чи посилюватимуть карантин у місті після рішення Державної комісії. Рішення щодо карантину планують ухвалити завтра.

"Рано ще для будь-яких коментарів. Ми дізналися про те, що ми опинилися в "червоній зоні" 5 хвилин тому. Після цього треба провести, щонайменше, ТЕБ, виробити проекти рішень на цей ТЕБ. Це не робиться протягом 5 хвилин. Я думаю, що завтра ми все дізнаємося", - заявив прес-секретар міськради Юрій Сидоренко.

Нагадаємо, сьогодні заступник голови Харківської ОДА Тарас Пастух заявив про недостачу ліжок для хворих на коронавірус пацієнтів у лікарнях області. Він наголошував, що ситуація в області вже не відповідає навіть "червоному" рівню.

Крім того, попри несприятливу епідемічну ситуацію в місті, у Харківській міськраді не планували відправляти школи на дострокові канікули.

Додамо, на початку тижня у "червоній зоні" карантину опинилися Суми та Канів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Харків карантин
NEWS
"Червону зону" карантину розширили до восьми облцентрів
Андрій Козловськийредактор стрічки новин "Червону зону" карантину розширили до восьми облцентрів
DAILY
Довічне для корупціонерів: чи варто владі питати народ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Довічне для корупціонерів: чи варто владі питати народ