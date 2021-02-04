Свіжий президентський рейтинг: за кого проголосують українці на початку лютого

За останній місяць рейтинг Зеленського впав на 5 процентних пунктів

Якби президентські вибори відбулися на початку лютого 2021 року, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський. Чинного президента підтримали б 21,2% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

У порівнянні з початком січня підтримка Зеленського знизилася. Місяць тому за нього планували голосувати 26,2% респондентів.

За даними опитування, за Юрія Бойка проголосували б 17,1% респондентів, за Петра Порошенка 16,4%, за Юлію Тимошенко - 12,3%.

Крім того Ігоря Смешка підтримую 7,5% опитаних, за Володимира Гройсмана - 4,3%, Олега Ляшка - 4,0%, Дмитра Разумкова - 3,2%, Сергія Притулу - 3,1%, Олега Тягнибока - 2,1%, Віталія Кличка - 1,1%.

Моделювання другого туру президентських виборів дало наступні результати: Зеленський тримає першість в парі з усіма основними опонентами: з Порошенком - 56% проти 44%. В парі з Бойко - 60% проти 40%, з Тимошенко 55% проти 45%.

В можливій парі Бойко і Порошенко - паритет: 51% на 49%.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 2-3 лютого 2021 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Нагадаємо, за даними за даними опитування КМІС, президентський рейтинг наприкінці січня - початку лютого 2021 року очолює Володимир Зеленський, за якого готові проголосувати 22% українців.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, українці назвали Володимира Зеленського розчаруванням 2020 року.