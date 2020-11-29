Уряд розглядає варіант "інтелектуального локдауну", - Арахамія

Уряд розглядає варіант "інтелектуального локдауну" в Україні. Він дозволить не вводити ті ж жорсткі обмеження, що й навесні, по всій країні.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів голова фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія.

Народний депутат оцінив ймовірність посилення карантину в 90%, але зазначив, що нові заходи можуть відрізнятися від локдауну, який Кабінет міністрів вводив навесні.

"Уряд заявляє про певний інтелектуальний локдаун. Тобто не той повний локдаун, який був навесні, а такий скоригований на реалії в кожному регіоні, в тому числі громадський транспорт і так далі", - сказав Арахамія.

Також депутат підкреслив, що в період свят наприкінці грудня - на початку січня буде доцільно зупинити громадський транспорт. І це буде не так болісно для країни і економіки, якщо цю міру ввести до свят.

"Якщо це відбудеться, наприклад, 27 грудня, то загалом ця проблема знімається як така. З точки зору наслідків і незручностей для людей – звичайно, це зіпсує новорічні свята, але зате це не так сильно вдарить по економіці", - зазначив Арахамія.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні точно не буде локдауну з наступного тижня. Перелік обмежень при суворому карантині ще розробляється.

РБК-Україна писало, що в Офісі президента обговорюють дату введення локдауна в Україні перед новорічними святами, але все залежить від епідемічної ситуації.