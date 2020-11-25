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В ОП обговорюють дату локдауну, але все залежить від ситуації, - джерело

Новость на русском → Київ, Середа 25 листопада 2020 21:42
В ОП обговорюють дату локдауну, але все залежить від ситуації, - джерело Фото: контроль дотримання карантину (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Офісі президента обговорюють дату введення локдауну в Україні для боротьби з поширенням коронавірусу. Однак поки що конкретної дати введення нових обмежень немає.

Про це РБК-Україна розповіло обізнане з питанням джерело.

Дата введення жорсткого карантину, як пояснив співрозмовник видання, залежить виключно від епідемічної ситуації в країні та темпів її погіршення.

"Конкретної дати (введення локдауну - ред.) немає. Може бути і 20, і 15, і 25 (грудня - ред.)", - зазначило джерело.

Нагадаємо, сьогодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов допустив запровадження в Україні жорсткого карантину для того, щоб розірвати ланцюг передачі хвороби. Він зазначав, що введення локдауну в першу чергу буде залежати від епідситуації.

Крім того, на сьогоднішньому засіданні Кабміну прем'єр Денис Шмигаль попередив про наміри уряду ввести локдаун на новорічні свята.

Пізніше в Кабміні пообіцяли за раніше повідомити суспільство про введення нових карантинних обмежень, щоб громадяни могли до них підготуватися.

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