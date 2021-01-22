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Пожежа у Харкові: власнику та адміністратору будинку повідомили про підозру

Автор: РБК-Україна

Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру чотирьом затриманим у справі про пожежу в будинку престарілих в Харкові. А саме - власнику будівлі, орендарю будинку і його дружині та адміністратора будинку престарілих.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Їх підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки, що призвело до виникнення пожежі та загибелі людей.

"Серед підозрюваних - власник домоволодіння, який здав двоповерхова будівля під пансіонат, орендар будинку і його дружина - директор приватного підприємства, яка фактично керувала установою, а також адміністратор, який координував роботу пансіонату і при цьому офіційно не був працевлаштований", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що орендар будинку і його дружина створили громадську організацію, яка сприяла проведенню оздоровчої аматорської, культурної діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних інтересів її членів.

При цьому наголошується, що вартість перебування в пансіонаті оцінювалася в середньому в 15 тисяч гривень.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нагадаємо, 21 січня в Харкові сталася пожежа в приватному будинку престарілих. В результаті трагедії загинули 15 людей, ще кілька постраждалих перебувають у лікарнях. За даним фактом порушено кримінальну справу за порушення правил пожежної безпеки.

Крім того, Державне бюро розслідувань відкрило справу стосовно співробітників ДСНС через службову недбалість.

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