Найпізніше в історії: метеорологічна осінь прийшла до Києва лише на Покрову

Середньодобова температура повітря у Києві 15 жовтня знизилась нижче 15 градусів тепла до 12,3 градусів. Це означає, що в столиці почалася метеорологічна осінь.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Таким чином, метеорологічна осінь завітала до Києва найпізніше в історії. До цього найпізніше вона приходила до столиці 7 жовтня у 1999 році.

За даними синоптиків, цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалось 5 червня, закінчилось 14-го жовтня і загалом тривало 132 дня. Найдовше літо було в 2012 році - воно тривало 166 днів.

В обсерваторії зазначають, що за прогнозами Укргідрометцентру температура повітря і надалі буде знижуватись.

Нагадаємо, ніч на середу, 14 жовтня, в Києві виявилася найтеплішою за всю історію спостережень. Температура не опустилася нижче 14,5 градусів тепла. Це був четвертий температурний рекорд у столиці з початку жовтня.

За прогнозом Укргідрометцентру, після "бабиного літа" в Україну можуть прийти морози. Ближче до вихідних температура почне знижуватися.

Відзначимо, за прогнозом Укргідрометцентру, у жовтні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 6-12 градусів, що в межах середніх багаторічних значень.