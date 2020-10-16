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Позднее всего в истории: метеорологическая осень пришла в Киев только на Покров

Автор: Александр Белоус

Лето началось только в начале июня, но продолжалось до середины осени

Среднесуточная температура воздуха в Киеве 15 октября снизилась ниже 15 градусов тепла до 12,3 градусов. Это означает, что в столице началась метеорологическая осень.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Таким образом, метеорологическая осень пришла Киев позднее всего истории. До этого позднее всего она приходила в столицу 7 октября в 1999 году.

По данным синоптиков, в этом году метеорологическое лето, которое началось 5 июня, закончилось 14 октября и в целом продолжалось 132 дня. Самое длинное лето было в 2012 году - оно длилось 166 дней.

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В обсерватории отмечают, что по прогнозам Укргидрометцентра температура воздуха и в дальнейшем будет снижаться.

Напомним, ночь на среду, 14 октября, в Киеве оказалась самой теплой за всю историю наблюдений. Температура не опустилась ниже 14,5 градусов тепла. Это был четвертый температурный рекорд в столице с начала октября.

По прогнозу Укргидрометцентра, после "бабьего лета" в Украину могут прийти морозы. Ближе к выходным температура начнет снижаться.

Отметим, по прогнозу Укргидрометцентра, в октябре 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 6-12 градусов, что в пределах средних многолетних значений.

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