Укргідрометцентр спрогнозував погоду у жовтні

Температура буде межах кліматичної норми

У жовтні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 6-12 градусів тепла (у горах 6-7 градусів тепла). Це в межах середніх багаторічних значень.

Відповідний прогноз розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 30-65 мм, в Карпатах місцями 75-100 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

"У другій та третій декадах жовтня відбувається перехід середньої добової температури через 8 градусів тепла у бік зниження, лише у південній частині та на Закарпатті - у першій декаді листопада", - йдеться в повідомленні.

За даними спостережень синоптиків, середня у жовтні місячна температура повітря складає 6-12 градусів тепла. Абсолютний максимум температури повітря становить 25-35 градусів тепла, в гірських районах 18-24 градусів тепла. Абсолютний мінімум - 5-16 градусів тепла морозу, у північних, центральних, східних областях та в Карпатах місцями 18-23 градусів тепла морозу, на півдні Криму - 0-2 градусів тепла морозу. Середня місячна кількість опадів складає 20-54 мм, в Карпатах до 80 мм, на високогір'ї до 120 мм.

Нагадаємо, начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик в коментарі РБК-Україна заявив, що "бабине літо" слід очікувати в жовтні.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у вересні 2020 року середня місячна температура очікується в межах 14-19 градусів тепла, що на 1-2 градусів вище середніх багаторічних значень.