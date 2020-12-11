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Посольство в Білорусі через коронавірус зупинило консульський прийом

Автор: Дмитро Левицький

Посольство України в Білорусі тимчасово зупиняє консульський прийом українських громадян. Це пов'язано зі зростанням захворюваності на коронавірус на території Білорусі.

Про це йдеться в оголошенні на сторінці посольства в Faceboook.

Консульський прийом в українському посольстві не буде здійснюватися у період з 14 до 18 грудня 2020 року.

"В зазначений період прийом здійснюватиметься виключно з питань надзвичайного характеру (смерті, арешту, повернення в Україну)", - уточнили в посольстві.

Як наголосили у дипломатичному представництві, щоденно в Білорусі фіксують понад 1900 хворих на коронавірус.

Нагадаємо, нещодавно білоруська опозиція оголосила про створення "народних посольств" Білорусі. Таке посольство з'явиться і в Україні.

Крім того, наприкінці листопада МЗС Білорусі вручило послу України Ігорю Кизиму ноту протесту через "антибілоруські акції" біля посольства у Києві.

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