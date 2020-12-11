Посольство в Беларуси из-за коронавируса остановило консульский прием

Посольство Украины в Беларуси временно останавливает консульский прием украинских граждан. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом на территории Беларуси.

Об этом говорится в объявлении на странице посольства в Faceboook.

Консульский прием в украинском посольстве не будет осуществляться в период с 14 до 18 декабря 2020 года.

"В указанный период прием будет осуществляться исключительно по вопросам чрезвычайного характера (смерти, ареста, возвращения в Украину)", - уточнили в посольстве.

Как отметили в дипломатическом представительстве, ежедневно в Беларуси фиксируют свыше 1900 больных коронавирусом.

Напомним, недавно белорусская оппозиция объявила о создании "народных посольств" Беларуси. Такое посольство появится и в Украине.

Кроме того, в конце ноября МИД Беларуси вручил послу Украины Игорю Кизиме ноту протеста из-за "антибеларуских акций" возле посольства в Киеве.