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В Україні затвердили план вакцинації населення від COVID-19

Новость на русском → Київ, Вівторок 22 грудня 2020 15:51
В Україні затвердили план вакцинації населення від COVID-19 Фото: лікар з вакциною (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Оперативний штаб Міністерства охорони здоров'я України затвердив план вакцинації населення від COVID-19. Документ розробили фахівці Центру громадського здоров'я України разом з експертами ВООЗ і ЮНІСЕФ.

Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я України.

План включає чотири етапу вакцинації населення:

  • січень - квітень 2021 року - люди з високим ризиком інфікування і розвитку COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією;
  • квітень - червень 2021 року - люди з надзвичайно високим ризиком інфікування і розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги;
  • червень - вересень 2021 року - люди з високим ризиком інфікування і розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримання безпеки і життєдіяльності держави;
  • вересень 2021 - березень 2022 року - люди з підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримання безпеки і життєдіяльності держави.

Вакцинацію від коронавірусу будуть проводити на базі наявних пунктів щеплення, мобільними бригадами по імунізації, а також у тимчасових центрах вакцинації.

Нагадаємо, Кабінет міністрів очікує перший мільйон вакцин від коронавірусу COVAX у березні. Верховній раді рекомендують прийняти постанову про Національний план вакцинації населення від коронавірусу.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не увійшла у список країн, які першими отримують вакцину від COVID-19.

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