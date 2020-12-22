В Україні затвердили план вакцинації населення від COVID-19
Оперативний штаб Міністерства охорони здоров'я України затвердив план вакцинації населення від COVID-19. Документ розробили фахівці Центру громадського здоров'я України разом з експертами ВООЗ і ЮНІСЕФ.
Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я України.
План включає чотири етапу вакцинації населення:
- січень - квітень 2021 року - люди з високим ризиком інфікування і розвитку COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією;
- квітень - червень 2021 року - люди з надзвичайно високим ризиком інфікування і розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги;
- червень - вересень 2021 року - люди з високим ризиком інфікування і розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримання безпеки і життєдіяльності держави;
- вересень 2021 - березень 2022 року - люди з підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримання безпеки і життєдіяльності держави.
Вакцинацію від коронавірусу будуть проводити на базі наявних пунктів щеплення, мобільними бригадами по імунізації, а також у тимчасових центрах вакцинації.
Нагадаємо, Кабінет міністрів очікує перший мільйон вакцин від коронавірусу COVAX у березні. Верховній раді рекомендують прийняти постанову про Національний план вакцинації населення від коронавірусу.
Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не увійшла у список країн, які першими отримують вакцину від COVID-19.