Польша станет посредником Украины для получения вакцин от COVID из ЕС
Польша может стать посредником Украины для получения вакцин от коронавируса из Европейского союза. Сейчас между странами ведутся переговоры.
Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, высшее руководство страны сейчас ведет переговоры по двум направлениям для получения вакцины от коронавируса - непосредственно с производителями и руководством стран.
"Продолжаются активные переговоры с Польшей, которая может стать страной посредником в получении вакцин с ЕС. Алгоритм действий согласован в рамках всех ветвей власти и мы по нему движемся", - сказал Шмыгаль.
Премьер добавил, что у Украины будет достаточно средств для закупки вакцин. На это уже предусмотрено 3 миллиарда гривен в бюджете, а также будет создан специальный фонд, который будет "аккумулировать средства на вакцины и доплаты врачам".
Напомним, вчера Шмыгаль заявил, что Украина ведет диалог на уровне посольств США, Германии и Великобритании о закупке вакцин от коронавируса.
Также РБК-Украина писало, что Владимир Зеленский заявил о готовности Франции помочь Украине с вакциной от COVID-19.
Отметим, вчера в Украине утвердили план вакцинации населения от COVID-19.