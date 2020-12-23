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Польша станет посредником Украины для получения вакцин от COVID из ЕС

Новина українською → Киев, Среда 23 декабря 2020 14:07
Польша станет посредником Украины для получения вакцин от COVID из ЕС Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Польша может стать посредником Украины для получения вакцин от коронавируса из Европейского союза. Сейчас между странами ведутся переговоры.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, высшее руководство страны сейчас ведет переговоры по двум направлениям для получения вакцины от коронавируса - непосредственно с производителями и руководством стран.

"Продолжаются активные переговоры с Польшей, которая может стать страной посредником в получении вакцин с ЕС. Алгоритм действий согласован в рамках всех ветвей власти и мы по нему движемся", - сказал Шмыгаль.

Премьер добавил, что у Украины будет достаточно средств для закупки вакцин. На это уже предусмотрено 3 миллиарда гривен в бюджете, а также будет создан специальный фонд, который будет "аккумулировать средства на вакцины и доплаты врачам".

Напомним, вчера Шмыгаль заявил, что Украина ведет диалог на уровне посольств США, Германии и Великобритании о закупке вакцин от коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что Владимир Зеленский заявил о готовности Франции помочь Украине с вакциной от COVID-19.

Отметим, вчера в Украине утвердили план вакцинации населения от COVID-19.

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Новости Украины Общество Денис Шмыгаль вакцина от коронавируса
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