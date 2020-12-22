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Франція готова допомогти Україні з отриманням вакцини від COVID-19, - Зеленський

Новость на русском → Київ, Вівторок 22 грудня 2020 21:39
Франція готова допомогти Україні з отриманням вакцини від COVID-19, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність Франції допомогти Україні з отриманням вакцини від коронавірусу. Він обговорив це питання з французьким президентом Еммануелем Макроном.

Про це Зеленський написав на сторінці у Twitter.

Готовність Франції глава держави назвав "жестом справжньої дружби".

"Дякую Макрону за готовність допомогти з прискоренням надання вакцини проти COVID-19. Це жест справжньої дружби. Ціную підтримку Францією суверенітету й територіальної цілісності України та наших мирних ініціатив", - написав він.

Інші подробиці розмови двох президентів поки не повідомляються.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський заявив, що Україна не потрапила до списку країн, які першими отримають вакцину від коронавірусу, але він вважає, що США та Британія могли б вплинути на це.

Як заявляли в Кабміні, перші дози вакцини від коронавірусу Україна планує отримати вже у лютому 2021 року, а велику партію розраховують отримати у березні.

Додамо, сьогодні в Україні затвердили план вакцинації населення від коронавірусу. МОЗ визначив етапи вакцинації, а також категорії осіб, яких будуть вакцинувати від коронавірусу.

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