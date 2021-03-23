Поліція повідомила про підозру п'яти учасникам заворушень під ОП

Сьогодні ввечері ще одному учаснику заворушень під ОП оголосили про підозру. Його підозрюють у хуліганстві (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України).

"Правоохоронці продовжують збір доказової бази для притягнення до відповідальності всіх правопорушників", - йдеться в повідомленні.

Як повідомило джерело РБК-Україна в правоохоронних органах, підозри щодо заворушень оголосили:

Гранецькому-Стафійчуку Владиславу Юрійовичу, Гаджімурадову Давиду Ахмедовичу, Филимонову Сергію Федоровичу, Білковському Олексію Станіславовичу, Строканю Євгену Владиславовичу.

Зазначимо, що Євген Строкань (позивний "Хірург") очолює націоналістичну організацію "Невідомий патріот".