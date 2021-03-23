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Поліція повідомила про підозру п'яти учасникам заворушень під ОП

Автор: РБК-Україна

Правоохоронці повідомили про підозру п'яти учасникам акції біля Офісу президента, яка пройшла в суботу, 20 березня. Одного з них суд обрав запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Сьогодні ввечері ще одному учаснику заворушень під ОП оголосили про підозру. Його підозрюють у хуліганстві (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України).

"Правоохоронці продовжують збір доказової бази для притягнення до відповідальності всіх правопорушників", - йдеться в повідомленні.

Як повідомило джерело РБК-Україна в правоохоронних органах, підозри щодо заворушень оголосили:

  1. Гранецькому-Стафійчуку Владиславу Юрійовичу,
  2. Гаджімурадову Давиду Ахмедовичу,
  3. Филимонову Сергію Федоровичу,
  4. Білковському Олексію Станіславовичу,
  5. Строканю Євгену Владиславовичу.

Зазначимо, що Євген Строкань (позивний "Хірург") очолює націоналістичну організацію "Невідомий патріот".

Нагадаємо, 20 березня в Києві відбулися заворушення під Офісом президента, де проходила акція протесту на підтримку активіста Сергія Стерненка. Учасники акції закидали будівлю фаєрами і петардами, обмалювали стіни фарбою, розбили скло, а також підпалили табличку, розташованої на будівлі ОП.

Крім того, МВС опублікувало відео, на якому оприлюднено імена і прізвища сімох учасників заворушень під Офісом президента. Їх планують залучити до відповідальності.

Додамо, що сьогодні Печерський райсуд Києва обрав запобіжний запобіжного заходу підозрюваному у вибиття скла у будівлі ВП Владиславу Гранецкому-Стафийчуку (Сорд). Йому призначили цілодобовий домашній арешт.

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