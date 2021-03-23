ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Поліція повідомила про підозру ще одному учаснику суботньої акції під ОП

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 березня 2021 20:21
Поліція повідомила про підозру ще одному учаснику суботньої акції під ОП Фото: акція під Офісом президента в суботу, 20 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Поліція повідомила про підозру ще одному учаснику акції біля Офісу президента, яка відбулася 20 березня. Його підозрюють за двома статтями Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє пресс-служба Національної поліції.

Учаснику суботніх протестів інкримінують хуліганство і умисне пошкодження майна. Незабаром йому мають обрати запобіжний захід.

Наголошується, що до цього підозри вже отримали два учасники акції та один з організаторів.

Нагадаємо, що сьогодні Печерський суд Києва обрав запобіжний запобіжного заходу підозрюваному у вибиття скла у приміщенні Офісу президента Владиславу Гранецкому-Стафийчуку (Сорд) під час акції на підтримку Сергія Стерненка 20 березня. Йому призначили цілодобовий домашній арешт.

23 березня Міністерство внутрішніх справ опублікувало відео, на якому оприлюднено імена і прізвища сімох учасників заворушень під Офісом президента. Їх планують залучити до відповідальності.

У суботу, 20 березня, у Києві сталися заворушення під Офісом президента, де проходила акція протесту на підтримку активіста Сергія Стерненко. Учасники акції закидали будівлю фаєрами і петардами, обмалювали стіни фарбою, розбили скло, а також підпалили табличку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство протест
NEWS
Кулеба: конфлікт на Донбасі можна завершити за тиждень, якщо погодиться Росія
Кулеба: конфлікт на Донбасі можна завершити за тиждень, якщо погодиться Росія
DAILY
Фабрика правди. Як і для чого Україна створює Центр боротьби з фейками
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Фабрика правди. Як і для чого Україна створює Центр боротьби з фейками