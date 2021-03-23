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Полиция сообщила о подозрении пяти участникам беспорядков под ОП

Автор: РБК-Украина

Правоохранители сообщили о подозрении пяти участникам акции возле Офиса президента, которая прошла в субботу, 20 марта. Одному из них суд избрал меру пресечения - круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сегодня вечером еще одному участнику беспорядков под ОП объявили о подозрении. Его подозревают в хулиганстве (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

"Правоохранители продолжают сбор доказательной базы для привлечения к ответственности всех правонарушителей", - говорится в сообщении.

Как сообщил источник РБК-Украина в правоохранительных органах, подозрения по беспорядкам объявили:

  1. Гранецькому-Стафийчуку Владиславу Юрьевичу,
  2. Гаджимурадову Давиду Ахмедовичу,
  3. Филимонову Сергею Федоровичу,
  4. Билковскому Алексею Станиславовичу,
  5. Строканю Евгению Владиславовичу.

Отметим, что Евгений Строкань (позывной "Хирург") возглавляет националистическую организацию "Неизвестный патриот".

Напомним, 20 марта в Киеве произошли беспорядки под Офисом президента, где проходила акция протеста в поддержку активиста Сергея Стерненко. Участники акции забросали здание файерами и петардами, обрисовали стены краской, разбили стекла, а также подожгли табличку, расположенной на здании ОП.

Кроме того, МВД опубликовало видео, на котором обнародованы имена и фамилии семерых участников беспорядков под Офисом президента. Их планируют привлечь к ответственности.

Добавим, что сегодня Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в выбивании стекол в здании ОП Владиславу Гранецкому-Стафийчуку (Сорд). Ему назначили круглосуточный домашний арест.

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Новости Украины Киевпротестподозрениебеспорядки
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