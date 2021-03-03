Без поїздів і на суворому карантині. Яка ситуація в областях "червоної зони"

Три області посилили карантин

Минулого тижня в "червону зону" потрапили одразу дві області: Івано-Франківська і Чернівецька. До кінця тижня епідеміологічна ситуація істотно погіршилася ще й в Житомирській області і вже з 3 березня в регіоні почала діяти "червона зона".

Умовами введення "червоної зони" є завантаженість ліжок у лікарнях понад 65% три дні поспіль, менше 300 тестів на 100 тисяч населення і більше 60 госпіталізацій з COVID.

У "червоній зоні" заборонена робота закладів громадського харчування, торгових центрів, кінотеатрів, ринків. Крім того, заборонені масові заходи і робота освітніх установ.

Як посилили карантин області "червоної зони"

Івано-Франківська область, яка перша потрапила в "червону зону", крім зазначених вище заборон обмежила також і роботу громадського транспорту - ним можна скористатися тільки при наявності спецперепустки з роботи. Житомирська область, де сьогодні перший день обмежень, обмежувати роботу транспорту не буде.

Крім того, на Прикарпатті продовжує працювати курорт Буковель, але з обмеженнями. На території курорту кафе і ресторани працюють лише на винос.

Крім того, "Укрзалізниця" призупинила посадку/висадку в областях "червоної зони". Разом з тим, якщо квитки на потяги куплені заздалегідь - ними можна скористатися.

Протести через "червону зону"

Введення обмежень викликало хвилю протестів у регіонах. Зокрема, вчора, 2 березня, на протест вийшли Чернівецька та Івано-Франківська області - підприємці вимагали від влади дозволити їм працювати. Протести в Чернівцях продовжилися і сьогодні, жителі міста виступають за скасування жорстких обмежень.

COVID-статистика "червоної зони"

В Житомирській області за останню добу зафіксовано 296 нових випадків коронавірусу, 7 осіб померли, а 166 - одужали.

В Івано-Франківській області кількість нових випадків коронавірусу за добу склала 640, 14 осіб померли, а 493 - вилікувалися.

У Чернівецькій області за добу зафіксували 495 випадків COVID, 12 осіб померли, вилікувались - 151.

Адаптивний карантин: хто під загрозою "червоної зони"

Згідно з оновленими даними МОЗ, в "помаранчевій зоні" карантину на даний момент знаходиться дев'ять областей. Потрапляння в цю зону не передбачає ніяких обмежень, але сигналізує про загрозу посилення карантину до "червоної зони".

Так, в зоні ризику опинилися: