Без поездов и на жестком карантине. Какая ситуация в областях "красной зоны"

Три области ужесточили карантин

На прошлой неделе в "красную зону" попали сразу две области: Ивано-Франковская и Черновицкая. К концу недели эпидситуация существенно ухудшилась еще и в Житомирской области и уже с 3 марта в регионе начала действовать "красная зона".

Условиями введения "красной зоны" является загруженность коек в больницах свыше 65% три дня подряд, меньше 300 тестов на 100 тысяч населения и более 60 госпитализаций с COVID.

В "красной зоне" запрещена работа общепитов, торговых центров, кинотеатров, рынков. Кроме того, запрещены массовые мероприятия и работа образовательных учреждений.

Как ужесточили карантин области "красной зоны"

Ивано-Франковская область, первая попавшая в "красную зону", помимо указанных выше запретов ограничила также и работу общественного транспорта - им можно воспользоваться только при наличии спецпропуска с работы. Житомирская же область, где сегодня первый день ограничений, ограничивать работу транспорта не будет.

Кроме того, на Прикарпатье продолжает работать курорт Буковель, но с ограничениями. На территории курорта кафе и рестораны работают лишь на вынос.

Кроме того, "Укрзализныця" приостановила посадку/высадку в областях "красной зоны". Вместе с тем, если билеты на поезда куплены заранее - ими можно воспользоваться.

Протесты из-за "красной зоны"

Введение ограничений вызвало волну протестов в регионах. В частности, вчера, 2 марта, на протест вышли Черновицкая и Ивано-Франковская области - предприниматели требовали от властей разрешить им работать. Протесты в Черновцах продолжились и сегодня, жители города выступают за отмену жестких ограничений.

COVID-статистика "красной зоны"

В Житомирской области за последние сутки зафиксировано 296 новых случаев коронавируса, 7 человек умерли, а 166 - выздоровели.

В Ивано-Франковской области число новых случаев коронавируса за сутки составило 640, 14 человек умерли, а 493 - вылечились.

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 495 случаев COVID, 12 человек умерли, вылечились - 151.

Адаптивный карантин: кто под угрозой "красной зоны"

Согласно обновленным данным Минздрава, в "оранжевой зоне" карантина на данный момент находится девять областей. Попадание в эту зону не предусматривает никаких ограничений, но сигнализирует об угрозе ужесточения карантина до "красной зоны".

Так, в зоне риска оказались: