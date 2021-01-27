Підготовка вбивства співробітника СБУ: опубліковані докази причетності Нескоромного

Служба безпеки України підтвердила, що колишній заступник глави відомства Дмитро Нескоромний підозрюється слідством у причетності до вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, генерала Андрія Наумова. Він підозрюється у замовленні замаху на вбивство.

Про це повідомляє офіційний сайт СБУ, опублікувавши також аудіо-, відео - і фотодокази.

За даними слідства, Нескоромний вирішив замовити вбивство Наумова, оскільки той нібито заважав поверненню колишнього заступника глави відомства на високу посаду, а також перешкоджав призначень людей з команди Нескоромного в Службу безпеки.

Через це Нескоромный розробив детальний план вбивства Наумова разом з полковником "Альфи" Юрієм Расюком. Останній протягом жовтня 2020-го - січня 2021 року шукав виконавців злочину, забезпечив фінансування і організував стеження за Наумовим.

Співробітникам СБУ вдалося зафіксувати діяльність фігурантів справи. Зокрема, фіксувалися зустрічі і розмови Расюка і Нескоромного, під час яких вони обговорювали деталі організації вбивства. 23 січня Расюка затримали, а Нескоромний знаходиться в розшуку.

Нагадаємо, що ще 23 січня РБК-Україна повідомляла про втечу Дмитра Нескоромного. Пізніше, під час брифінгу в СБУ повідомили, що втечі Нескоромного під час затримання не було і йому не було повідомлено про підозру.