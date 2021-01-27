Подготовка убийства сотрудника СБУ: опубликованы доказательства причастности Нескоромного

Служба безопасности Украины подтвердила, что бывший заместитель главы ведомства Дмитрий Нескоромный подозревается следствием в причастности к убийству начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ, генерала Андрея Наумова. Он подозревается в заказе покушения на убийство.

Об этом сообщает официальный сайт СБУ, опубликовав также аудио-, видео- и фотодоказательства.

По данным следствия, Нескоромный решил заказать убийство Наумова, поскольку тот якобы мешал возвращению бывшего заместителя главы ведомства на высокою должность, а также препятствовал назначениям людей из команды Нескоромного в Службу безопасности.

Из-за этого Нескоромный разработал детальный план убийства Наумова вместе с полковником "Альфы" Юрием Расюком. Последний в течение октября 2020-го - января 2021 года искал исполнителей преступления, обеспечил финансирование и организовал слежку за Наумовым.

Сотрудникам СБУ удалось зафиксировать деятельность фигурантов дела. В частности, фиксировались встречи и разговоры Расюка и Нескоромного, во время которых они обсуждали детали организации убийства. 23 января Расюка задержали, а Нескоромный находится в розыске.

Напомним, что еще 23 января РБК-Украина сообщала о побеге Дмитрия Нескоромного. Позже, во время брифинга в СБУ сообщили, что побега Нескоромного во время задержания не было и ему не было вручено подозрение.